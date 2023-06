Francia, nel 1° trimestre occupati non agricoli in aumento

(Teleborsa) - Crescono gli occupati in Francia nel 1° trimestre 2023. Secondo l'il mercato del lavoro ha registrato un incremento dello 0,3% degli occupati ad unrispetto al +0,2% della stima preliminare. Nel trimestre precedente si era registrata una crescita dello 0,2%.La variazione è pari ad un aumento in valore assoluto di 92.400 unità contro i 55.400 registrati nel trimestre precedente, che porta laad un livello superiore ai livelli pre-crisi (1,3 milioni in più di fine 2019, ovvero +4,9%).Nel primo trimestre del 2022 si è registrato un incremento dell'1,3% a 350.300 occupati.