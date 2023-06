GameStop licenzia il CEO, titolo crolla a Wall Street

GameStop

(Teleborsa) - Il titolo diè crollato del 20% nelle contrattazioni afterhours di Wall Street, sulla notizia del licenziamento del CEO del gruppo, Matthew Furlong.Il gruppo retail americano di videogiochi ha annunciato contestualmente la nomina del presidente del board Ryan Cohen a presidente esecutivo della società, con efficacia immediata.

Gli addetti ai lavori si chiedono ora se Cohen potrà ribaltare la situazione di GameStop che ha registrato una perdita trimestrale maggiore del previsto.

In un documento, la società ha affermato che Furlong è stato licenziato come amministratore delegato, lunedì, lo stesso giorno in cui si è dimesso dal consiglio. GameStop ha aggiunto che le sue dimissioni dal consiglio "non sono il risultato di alcun disaccordo con la società su qualsiasi questione relativa alle operazioni, alle politiche o alle pratiche della società".Cohen è entrato a far parte del consiglio di amministrazione di GameStop all'inizio del 2021 ed è stato eletto presidente nel giugno dello stesso anno.Le vendite nette del retailer americano nei tre mesi fino ad aprile sono scese del 10% a 1,24 miliardi di dollari, segnando il quarto calo consecutivo.