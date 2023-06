Eventi e scadenze del 9 giugno 2023

Giovedì 08/06/2023

Venerdì 09/06/2023

Eems

Fenix Entertainment

Gequity

Inwit

(Teleborsa) -- I ministri dell'UE discuteranno vari temi tra i quali, area Schengen, politica dell'UE in materia di migrazione e asilo, sistemi IT per combattere la criminalità e garantire la sicurezza delle frontiere e lotta alla criminalità organizzata- Rassegna organizzata da Bruno Vespa presso la Masseria Li Reni. Tema di quest'anno sarà quello del futuro del nostro Paese, a partire dagli investimenti messi in campo con il PNRR. Tra gli interventi, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il Vicepremier Salvini, i Ministri Crosetto, Lollobrigida, Urso, Pichetto Fratin, Schillaci, Fitto e Sangiuliano, la Vice Direttrice dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, gli AD di Rete Ferroviaria Italiana, NTT DATA Italia, SACE e MAIRE e i Presidenti di Banca Ifis e BMW Italia- Malta - S&P Global pubblica la revisione del merito di credito- Grecia - Fitch pubblica la revisione del merito di credito- Slovenia - DBRS e S&P Global pubblicano la revisione del merito di credito- Spagna - DBRS pubblica la revisione del merito di credito- Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, riceve il dottorato Honoris Causaconferito dall'Università Toulouse Capitole a Tolosa, in Francia e tiene un discorso09:15 -- L'evento conferma l'impegno di Italgas ed Eurogas per raggiungere l'indipendenza energetica, sfruttando le infrastrutture del gas e il gas rinnovabile. Si svolge a Palazzo Wedekind, a Roma. Tra i partecipanti, il Ministro Pichetto Fratin, il Presidente di Eurogas e il CEO di Italgas10:30 -- Tavola rotonda organizzata da Algebris Investments a Milano "Sistema bancario italiano ed europeo: sfide ed opportunità". Partecipa, tra gli altri, il presidente del consiglio di sorveglianza della BCE, Andrea Enria11:00 -- Il consueto incontro annuale con il mercato finanziario si terrà a Milano, presso Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana12:00 -- Alla Stazione di Roma Termini ci sarà la presentazione del Frecciarossa dedicato alla mostra "Red in Italy - i colori del rosso nel design italiano", presso la sede del ministero delle Imprese e del Made in Italy. Interverranno: Luigi Corradi (AD e DG Trenitalia), Aldo Davoli (Group Head of Public Affairs, Communications & Sustainability, Campari Group) e Adolfo Urso (Ministro delle Imprese e del Made in Italy)- Asta BOT- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti