Istat, crolla la produzione industriale di aprile. Consumatori in allarme

(Teleborsa) -nel mese di aprile, registrando una, il quarto consecutivo in territorio negativo,febbraio-aprile rispetto ai tre mesi precedenti. E' quanto rileva l'ultimo rapporto dell', che mette subito in allarme le associazioni dei consumatori e delle imprese.L’indice destagionalizzato mensile segna diminuzioni congiunturali in tutti i comparti: variazioni negative caratterizzano, infatti, i beni intermedi (-2,6%), i beni strumentali (-2,1%) e, in misura meno marcata, i beni di consumo (-0,4%) e l’energia (-0,3%)., corretto per gli effetti di calendario, fa segnare una(i giorni lavorativi di calendario sono stati 18 contro i 19 di aprile 2022). Flessioni tendenziali caratterizzano tutti i comparti; la riduzione è modesta per i beni strumentali (-0,2%), mentre risulta più rilevante per l’energia (-12,6%), i beni intermedi (-11,0%) e i beni di consumo (-7,3%).a livello tendenziale sono la fabbricazione di(+5,7%), la fabbricazione di(+2,1%) e la produzione didi base e preparati farmaceutici (+0,6%).si registrano nell’(-17,2%), nella fornitura di(-13,6%) e nella fabbricazione di prodotti chimici e nella metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo (-10,9% per entrambi i settori)."Una caporetto per le imprese e per il Paese", commenta a caldo l'Unione Nazionale Consumatori, secondo cui "non solo prosegue l'andamento negativo della produzione industriale per il quarto mese consecutivo", ma "la caduta è un burrone". Focus sul crollo dei beni di consumo che - afferma il Massimiliano Dona, Presidente di UNC - "dimostra che manca una politica dei redditi e che urge ridare capacità di spesa alle famiglie, salvaguardando il loro potere d'acquisto, altrimenti gli italiani non consumano le imprese non producono".