Eventi e scadenze: settimana del 12 giugno 2023

(Teleborsa) -- Il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, si recherà in missione ufficiale negli Stati Uniti. Incontrerà il Segretario di Stato americano, Antony Blinken, la Direttrice Generale del FMI, Kristalina Georgieva, la Rappresentante per il Commercio USA, Katherine Tai. Incontrerà, al Congresso, lo Speaker della Camera dei Rappresentanti, Kevin McCarthy, il Presidente della Commissione Esteri della Camera dei Rappresentanti, Michael McCaul e del Senato, Bob Menendez- L'economia italiana in breve; Banche e moneta: serie nazionali- Le sedute plenarie rappresentano la sede in cui i membri del parlamento europeo partecipano al processo decisionale e comunitario. In queste sessioni i deputati si riuniscono formalmente per far valere le proprie posizioni presso la Commissione e il Consiglio- Il Congresso Nazionale, organizzato da FABI (Federazione Autonoma Bancari Italiani), si svolge a Roma, Ergife Palace Hotel. "Il nostro destino nelle nostre mani" è il titolo scelto per l'evento. Tra gli interventi, i CEO di Intesa Sanpaolo, Bper, Mps, BancoBpm, Bnl Bnp Paribas, Crédit Agricole Italia e Unicredit, il DG di Iccrea Banca, il Segretario generale FABI e i presidenti di Unipol group e Abi- L'evento riunirà tre conferenze internazionali di città: il 14° Metropolis World Congress, la Eurocities Annual Conference e il sesto OECD Champion Mayors Summit for Inclusive Growth Initiative. Parteciperanno 300 città in tutto il mondo e più di 1.000 politici, esperti e rappresentanti della società civile- ANIE Federazione presenta il trend delle installazioni di energy storage in Italia registrati dal sistema Gaudì di Terna- Quirinale - Visita di Stato del Presidente della Repubblica dell'Iraq, Abdul Latif Rashid- I ministri discuteranno di Lavoratori delle piattaforme digitali, Semestre europeo, Organismi per la parità, Salute e sicurezza sul lavoro: valori limite per il piombo, Resistenza antimicrobica, Agenzia europea per i medicinali (EMA) e Rafforzamento dell'ecosistema farmaceutico- Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, inizia la visita in America Latina (fino al 15 giugno). Incontra, a Brasilia, il Presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva e pronuncia un discorso presso la Confederazione Nazionale dell'Industria10:00 -- L'evento “La Class Action: evoluzioni, prospettive e criticità” di Altroconsumo si terrà a Milano presso il Palazzo delle Stelline14:00 -- Presentazione del rapporto "Sistema elettrico italiano decarbonizzato al 2035". Durante la conferenza verrà presentato e consegnato al Ministro Picchetto Fratin lo studio commissionato da Greenpeace, Legambiente e WWF Italia a Artelys e ECCO, il think tank italiano per il clima. L'evento si svolge a Roma17:15 -- Il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, incontra a Montecitorio, il Presidente della Repubblica dell'Iraq, Abdul Latif Rashid- Borsa di Sydney chiusa per festività- CDA: Relazione semestrale- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- Incontri non-stop tra società quotate, investitori istituzionali e partner. All'evento, organizzato da Banca Profilo, ci saranno circa 50 investitori, oltre 200 meeting One-to-Ones e One-to-Fews e 20 società quotate. Si svolgerà a Ginevra presso il Fairmont Grand Hotel- L'Institute of International Finance, Payments Association e Emerging Payments Association Asiaorganizzano il Global Payments Forum per esaminare i progressi verso gli obiettivi della Roadmap del G20 per il potenziamento dei pagamenti transfrontalieri. Evento online- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema- Argentina - Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, incontra, a Buenos Aires, il Presidente argentino, Alberto Fernández. Pronuncia un discorso inaugurale al Forum Economico UE-Argentina- Statistiche di finanza pubblica nei paesi dell'Unione europea; Turismo internazionale dell'Italia- Paolo Gentiloni, commissario europeo per l'economia, partecipa al Forum annuale - Dialoghi Italo-Francesi per l'Europa- Il Mastercard Innovation Forum 2023 - Step into the next economy, si svolgerà a Milano. Nei due giorni di evento ci sarà una conferenza stampa virtuale, in cui interverrà Michele Centemero, Country Manager Italia di Mastercard e una visita guidata alla Demo Area- Inizia la riunione di politica monetaria- Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio10:00 -- Il mercato del lavoro - I trimestre 202310:00 -- BCG presenterà uno studio sulle aspettative dei lavoratori riguardo all'AI e ai suoi cambiamenti, basato su un sondaggio di oltre 12.500 persone in 18 paesi, tra cui l'Italia. Lo studio, che confronta i risultati con quelli del 2018, sarà presentato e discusso da Enzo Barba e Francesco Palmieri Lupia di BCG X, tech company di BCG, a Milano10:00 -- "Italia e Francia: insieme per affrontare le grandi sfide europee". La 6a edizione dell'evento annuale dei Dialoghi italo-francesi per l'Europa, organizzato dall'Università Luiss Guido Carli e Science Po in collaborazione con The European House Ambrosetti, si svolgerà a Roma presso lo spazio The Dome della Luiss. Tra gli interventi, i CEO di Terna e Edison, i Presidenti di Leonardo e ADR, il Commissario Europeo Gentiloni, il Ministri Pichetto Fratin e il ministro francese Le Maire10:00 -- Webinar di AICE "L'intelligenza artificiale per l'export: produttività, comunicazione e marketing digitale per le imprese italiane"11:00 -- Esportazioni delle regioni italiane - Gen.- Mar. 202311:00 -- La 100ª Assemblea nazionale della Federazione manager del terziario "I manager per l'Italia - Il nostro impegno e l'agire della politica", si tiene a Roma, alla presenza di esponenti di spicco del governo, della politica, delle istituzioni e di oltre 1.000 manager11:00 -- Presentazione del rapporto annuale sul 2022 "L'economia dell'Abruzzo", del rapporto annuale sul 2022 "L'economia della Provincia autonoma di Bolzano" e del rapporto annuale sul 2022 "L'economia della Provincia autonoma di Trento"11:00 -- L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali presenta la Relazione annuale con il bilancio dell'attività 2022 e le prospettive future, presso l'Aula dei Gruppi parlamentari. Saluto introduttivo del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana. Illustra la Relazione il Garante Pasquale Stanzione. Saranno presenti rappresentanti delle istituzioni, del mondo imprenditoriale e delle associazioni dei consumatori12:00 -- L'Istat presenta in una conferenza stampa presso la sede, un'analisi sui processi di convergenza tra le regioni degli Stati membri dell'Ue, nell'ambito della politica di coesione, basata sull'andamento del PIL pro capite a parità di potere di acquisto12:00 -- Presentazione del rapporto annuale sul 2022 "L'economia della Puglia"12:00 -- L'evento di Federbeton Confindustria, associazione che riunisce le aziende produttrici di cemento e calcestruzzo, si svolge presso la Camera dei Deputati. Parteciperanno un pool di personalità dal mondo istituzionale e industriale14:00 -- Il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, incontra a Montecitorio, l'Ambasciatore della Repubblica Popolare Cinese in Italia, Jia Guide16:00 -- Il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, incontra a Montecitorio, l'Ambasciatore del Principato di Monaco in Italia, Anne Marie Eastwood16:00 -- L'evento "Materia Viva. Le sfide del Critical Raw Materials Act per un futuro sostenibile", organizzato da Erion, si svolge a Roma. Nel corso del convegno verranno presentati i risultati della ricerca "Le opportunità per la filiera dei RAEE all'interno del Critical Raw Materials Act", commissionata a The European House - Ambrosetti da Erion17:00 -- Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato il Consiglio Supremo di Difesa per discutere sulla situazione internazionale, con focus sulla guerra in Ucraina e sulle altre aree di crisi e delle implicazioni per l'Italia; sulla gestione dei flussi migratori attuali e futuri, ed esaminare, inoltre, lo stato delle Forze armate e il processo di riforma e ammodernamento della difesa, considerando anche gli investimenti e la politica industriale nel settore- Asta medio-lungo- CDA: Relazione semestrale- CDA: Piano Strategico 2023-2029- Appuntamento: Presentazione analisti- Cile - Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, incontra, a Santiago del Cile, il Presidente Gabriel Boric- Organizzato da Italian Insurtech Association (IIA), che riunisce la community assicurativa italiana per fare un punto sullo stato dell’arte della digitalizzazione del mercato assicurativo- Conferenza stampa di Jerome Powell- Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio- Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi10:00 -- Sostenere le transizioni con percorsi innovativi di orientamento. L'analisi della domanda dei giovani. Intervento, tra gli altri, del Presidente INAPP. Il convegno si svolge all'Auditorium Inapp, a Roma10:00 -- The European House - Ambrosetti e EOLO presentano Fixed Wireless Access: opportunità strategica per lo sviluppo del Paese, lo studio strategico sul ruolo della connettività come motore di inclusione economica e sociale. Si svolgerà a Palazzo Ripetta, Roma. Interverranno imprenditori e top executive delle principali aziende di telecomunicazioni attive in Italia, rappresentanti delle Istituzioni pubbliche, associazioni di categoria ed esperti del settore10:30 -- Si svolgerà in Confindustria, l'evento per la presentazione dei risultati del Rapporto Cyber Index PMI, il progetto avviato in collaborazione con Generali, Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e School of Management dell'Osservatorio del Politecnico di Milano, per promuovere la cultura della cybersecurity tra le piccole e medie imprese italiane10:30 -- Presentazione del rapporto annuale sul 2022 "L'economia del Molise"11:00 -- L'evento si svolge presso lo Spazio eventi di Intesa Sanpaolo a Milano. Tra gli interventi, Carlo Messina (CEO Intesa Sanpaolo), Tara Brady (President Google Cloud for Europe, Middle East and Africa), Antonio Valitutti (AD Isybank) e Stefano Barrese (Responsabile Divisione Banca dei Territori Intesa Sanpaolo)11:00 -- L'Ufficio parlamentare di bilancio (UPB) presenterà il Rapporto sulla politica di bilancio nella Sala Capitolare presso il Chiostro del Convento di Santa Maria sopra Minerva. Interventi, tra gli altri, del Presidente del Senato della Repubblica e residente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Lilia Cavallari11:00 -- Presentazione dei risultati della nona edizione dell'Osservatorio Italiano dei Congressi e degli Eventi (OICE), presso la sede di ENIT-Agenzia Nazionale del Turismo a Roma. Parteciperanno operatori del settore e istituzioni11:00 -- A Montecitorio, presso la Sala della Regina, si svolge la Relazione al Parlamento dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. Indirizzo di saluto del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana. Illustra la Relazione l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, Carla Garlatti11:00 -- Il convegno "L'artigianato, la Costituzione, le istituzioni della Repubblica: 75 anni di Italia, saper fare e orizzonti comuni" organizzato da CNA, si svolgerà a Palazzo Giustiniani. Tra gli interventi, il presidente del Senato La Russa, il ministro Urso, il segretario generale e il presidente nazionale CNA11:00 -- All'inaugurazione a Gavassa, interverranno Luca Dal Fabbro - Presidente Iren; Luca Vecchi – Sindaco di Reggio Emilia; Vannia Gava – Viceministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica; Vito Belladonna – Direttore Atersir; Gianni Vittorio Armani - Amministratore Delegato Iren12:00 -- Presentazione del rapporto annuale sul 2022 "L'economia della Calabria"13:00 -- Presentazione del rapporto annuale sul 2022 "L'economia della Lombardia"14:00 -- Celebrazione del 10* anniversario del primo volo dell'A35014:00 -- 17a edizione del Forum Italo-tedesco, organizzato dalla Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK Italien) si svolge alla Borsa Italiana (Palazzo Mezzanotte). Evento di riferimento nell'ambito delle relazioni economiche bilaterali. Intervengono, tra gli altri, il Ministro Urso e la Presidente di AHK Italien e AD di Bayer15:00 -- Presentazione pubblica di "Light is Life. Festa delle Luci A2A - Il Terzo Paradiso dell'energia a Monte Isola", che si terrà a Milano presso Il Meet - Digital Culture Center. Tra gli interventi, Renato Mazzoncini, AD di A2A e Claudia Sorlini, Vicepresidente Fondazione Cariplo- Regolamento BOT- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Diffusione Comunicato stampa e Strategy Presentation - Il Top Management di Italgas presenterà il Piano Strategico 2023-2029 alle ore 15.00- CDA: Approvazione delle Informazioni periodiche aggiuntive relative al primo trimestre 2023- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- La Fiera Internazionale e Festival sull'Innovazione Tecnologica e Digitale si svolge a Rimini Fiera. Tech, Digital, AI e Social Innovation, con oltre 100 eventi e un format che abbina Area Fieristica, Formazione, Incontri B2B, Networking, Cultura, Concerti, Show e Intrattenimento- L'evento internazionale di riferimento sull'Intelligenza Artificiale si svolge a Rimini Fiera, in occasione del WMF - We Make Future. Interverranno esperti di settore e aziende che da tutto il mondo porteranno esperienze e prospettive sullo sviluppo dell'AI, mentre nel distretto fieristico dedicato verranno presentati tool e software innovativi, insieme a prototipi tecnologici e robotica avanzata- Inizia la riunione di politica monetaria- Paolo Gentiloni, commissario europeo per l'economia, partecipa all'11° Annual Meeting of the Board of Governors of the European Stability Mechanism (ESM)- Finanza pubblica, fabbisogno e debito; Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche; Debito delle Amministrazioni centrali; Mercato finanziario- Messico - Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, incontra, a Città del Messico, il Presidente Andrés Manuel López Obrador- La Banca d'Italia, la Banca Centrale Europea e la Banca Mondiale organizzano a Roma il workshop congiunto su "Commercio estero, catene del valore e legami finanziari nell'economia globale". Interventi, tra gli altri, di Piero Cipollone (Vice Direttore Generale Banca d'Italia), Laura Alfaro (Harvard University), Julian Di Giovanni (FED di New York) e Ralph Ossa (University of Zurich, World Trade Organization)- Lussemburgo - Riunione dell'Eurogruppo. Partecipa il ministro Giorgetti- La conferenze di Bruxelles avrà luogo nel palazzo Europa del Consiglio, a Bruxelles. Al discorso di apertura dell'alto rappresentante seguiranno alcune dichiarazioni dei paesi che ospitano il maggior numero di rifugiati siriani nella regione. I ministri degli Esteri terranno quindi una discussione politica sui molteplici aspetti della crisi siriana e saranno annunciati impegni di finanziamento- La 29a edizione sarà a Rimini presso il Palacongressi. Grande evento italiano dedicato a trading, investimenti e digital finance, punto di riferimento del settore. Saranno presenti esperti di IG, trader, formatori ed esperti del settore, in numerosi seminari e sessioni formative09:30 -- Dibattito tra i rappresentanti delle istituzioni nazionali e internazionali, della politica e dell'industry per fare il punto sull'evoluzione dello scenario e sulle sfide future. L'evento è organizzato da Digital360 presso Roma Eventi, Piazza di Spagna. Tra gli interventi, il Presidente di Digital360, il Sottosegretario Butti, il Vice Presidente del Senato Gasparri e gli AD di WindTre, TIM, iliad e Open Fiber10:00 -- La 41esima Assemblea nazionale annuale di Confcooperative si svolge a Roma. Una mattinata di incontro e di confronto con la politica alla presenza di 1.000 cooperatori. Sono attesi gli interventi dei ministri Salvini, Urso, Fitto, Lollobrigida (video intervento), Santanchè, Zangrillo, Leo, Bellucci, e del viceministro Sisto11:00 -- Presentazione del rapporto annuale sul 2022 "L'economia del Friuli Venezia Giulia"11:30 -- L'assemblea FEduF – Il diritto all’educazione finanziaria come fattore di equità economica e sociale, si svolge a Milano. Organizzata da FEduF. Indirizzi di apertura di Stefano Lucchini, Presidente FEduF e Antonio Patuelli, Presidente AbiMilano13:45 -- Riunione di politica monetaria ad Francoforte e annuncio tassi14:00 -- Il convegno avrà luogo presso la sede centrale della Corte dei conti, a Roma. I lavori del convegno, organizzato dalla Procura generale dell'Istituto, saranno aperti dal Presidente della Corte dei conti, Guido Carlino. Tra gli interventi, Federico Freni, Sottosegretario di Stato per l'Economia e le Finanze. Concluderà i lavori il Procuratore generale Angelo Canale14:00 -- Il Convegno di presentazione dei risultati della Ricerca 2022-2023 dell'Osservatorio Innovazione Digitale nelle PMI, promosso dalla School of Management del Politecnico di Milano, si propone di illustrare nel dettaglio quale è lo stato di digitalizzazione delle piccole e medie imprese italiane. L'evento si svolge al Campus Durando, a Milano e Online Streaming14:30 -- Presentazione del rapporto annuale sul 2022 "L'economia del Lazio"14:30 -- Presso la Commissione Finanze e Tesoro del Senato, si svolge l'audizione Abi su interventi a sostegno della competitività dei capitali. Interviene Giovanni Sabatini, Direttore Generale Abi14:45 -- Conferenza stampa del Presidente Christine Lagarde- Regolamento medio-lungo- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Milano Moda Uomo Primavera/Estate 2024- Lettonia - S&P Global pubblica la revisione del merito di credito- Lussemburgo - Riunione ECOFIN. Partecipa il ministro Giorgetti- Lussemburgo, Norvegia e Cipro - Fitch pubblica la revisione del merito di credito- Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi11:00 -- L'inaugurazione della nuova centrale termoelettrica di Marghera Levante di EDISON sarà a Porto Marghera. Partecipano, tra gli altri, i ministri Gilberto Pichetto Fratin e Adolfo Urso- Scadenza Futures su Azioni e Opzioni; Scadenza Futures su indice FTSE MIB