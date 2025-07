Piquadro, fatturato primo trimestre in leggera crescita a 36,8 milioni di euro

Piquadro

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nell'ideazione, produzione e distribuzione di articoli di pelletteria, ha chiuso i2025/2026 (al 30 giugno 2025) con unrispetto all'analogo periodo dell'esercizio precedente chiuso a 36,1 milioni di euro.Con riferimento al marchio, i ricavi risultano pari a circa 7,4 milioni di euro, in aumento del 5,7%, i ricavi delle vendite realizzati dallarisultano pari a circa 15,1 milioni di euro, in incremento del 6,4%, mentre i ricavi del marchiorisultano pari a circa 14,3 milioni di euro, in decremento del 3,9% rispetto.Dal punto di vista geografico il Gruppo Piquadro ha registrato, al 30 giugno 2025, un fatturato di circa 17,0 milioni di euro nelpari al 46,1% del fatturato totale di Gruppo (46,1% delle vendite consolidate al 30 giugno 2024) in incremento del 2,1%. Nelil Gruppo ha registrato un fatturato di circa 19,3 milioni di euro, pari al 52,3% delle vendite consolidate (51,3% delle vendite consolidate al 30 giugno 2024), in incremento del 4,1%.Nell'(denominata "Resto del mondo") il Gruppo Piquadro ha registrato un fatturato di circa 0,6 milioni di euro, pari all' 1,5% delle vendite consolidate (2,6% delle vendite consolidate al 30 giugno 2024) in decremento di circa 400 migliaia di euro rispetto allo stesso periodo relativo all'esercizio precedente. Il decremento è in gran parte attribuibile alle dinamiche del mercato nell'area extra europea e alle