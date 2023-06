Oracle, fatturato record di 50 miliardi di dollari nell'anno fiscale 2023

Oracle

(Teleborsa) -, multinazionale statunitense attiva nel settore informatico, ha registratoin aumento del 17% (+18% in valuta costante) a 13,8 miliardi di dollari nel(terminato il 31 maggio 2023). I ricavi Cloud services and license support sono aumentati del 23% a 9,4 miliardi di dollari, mentre i ricavi Cloud license and on-premise license sono diminuiti del 15% a 2,2 miliardi di dollari.L'è stato di 3,3 miliardi di dollari e l'utile netto rettificato di 4,7 miliardi di dollari. L'è stato di 1,19 dollari, mentre l'utile per azione rettificato di 1,67 dollari.I ricavi totali dell'sono aumentati del 18% (+22% in valuta costante) a 50 miliardi di dollari. L'utile netto è stato di 8,5 miliardi di dollari, mentre l'utile netto rettificato di 14,2 miliardi di dollari. L'utile per azione è stato di 3,07 dollari, mentre l'utile per azione rettificato di 5,12 dollari."Il fatturato di Oracle ha raggiunto ildi 50 miliardi di dollari nell'anno fiscale 2023 - ha affermato il- La crescita del fatturato annuo è stata guidata dalle nostre applicazioni cloud e attività infrastrutturali che sono cresciute a un tasso combinato del 50% in valuta costante".Il consiglio di amministrazione ha dichiarato untrimestrale in contanti di 0,40 dollari per azione di azioni ordinarie in circolazione. Questo dividendo sarà pagato agli azionisti registrati alla chiusura delle attività il 12 luglio 2023, con data di pagamento il 26 luglio 2023.