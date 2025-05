Capri Holdings, fatturato in calo e perdita in crescita nel quarto trimestre

Capri Holdings

(Teleborsa) -, gruppo globale di moda che controlla i marchi Jimmy Choo e Michael Kors e che sta vendendo Versace, ha chiuso ildell'anno fiscale 2025 (terminato il 29 marzo 2025) con undi 1 miliardo di dollari, in calo del 15,4% rispetto all'anno precedente. A cambi costanti, il fatturato totale è diminuito del 14,1%. L'è stato di 631 milioni di dollari e il margine lordo del 61,0%, rispetto ai 767 milioni di dollari e al 62,7% dell'anno precedente.Laè stata di 645 milioni di dollari, pari a -5,44 dollari per azione, rispetto a una perdita netta di 472 milioni di dollari, pari a -4,03 dollari per azione, dell'anno precedente. Laè stata di 581 milioni di dollari, pari a -4,90 dollari per azione, rispetto a un utile netto rettificato di 50 milioni di dollari, pari a 0,42 dollari per azione, dell'anno precedente."L'anno fiscale 2025 è stato un anno impegnativo per Capri Holdings, ma siamo ottimisti sul nostro percorso futuro in vista dell'inizio dell'anno fiscale 2026 - ha commentato il- Nonostante l'incertezza sull'impatto dei dazi sull'economia globale, restiamo concentrati sull'attuazione delle nostre nuove iniziative strategiche volte a riportare Capri Holdings alla crescita futura. La società è ancora nelle prime fasi del suo rilancio e stiamo riscontrando segnali positivi che indicano che le nostre strategie stanno iniziando a funzionare"."Come annunciato in precedenza, abbiamo stipulato un accordo definitivo per la- ha aggiunto - Questa transazione ci consente di investire nella nostra crescita futura, ridurre sostanzialmente i nostri livelli di debito e ripristinare un programma di riacquisto di azioni proprie in futuro. Con le nostre nuove strategie in atto, un team dirigenziale senior focalizzato e un bilancio solido, siamo ben posizionati per migliorare le performance sia di Michael Kors che di Jimmy Choo"."Guardando al futuro, continuiamo ad aspettarci un, posizionandoci per tornare a crescere nell'anno fiscale 2027 e oltre - ha sottolineato - Siamo fiduciosi nella nostra capacità di far crescere Michael Kors a 4 miliardi di dollari di fatturato e Jimmy Choo a 800 milioni di dollari nel tempo, riportando al contempo il margine operativo a due cifre".