UBS, Moody's migliora outlook a positivo dopo fusione Credit Suisse

(Teleborsa) -ha confermato ildel debito senior non garantito diad "" e il suo rating sugli AT1 a "Baa3 (hyb)". L'è passato da negativo aContemporaneamente, Moody's ha innalzato il rating sul debito senior non garantito diad "A3" da Baa2 e ha trasferito i debiti a UBS. L'outlook sui rating del debito senior non garantito è stato modificato inda under review.L'azione di rating segue ildi Credit Suisse in UBSG il 12 giugno e, per effetto di legge, il trasferimento, nella loro interezza, delle attività, delle passività e dei contratti di Credit Suisse, nonché di tutti i suoi diritti e obblighi derivanti da tali contratti.