MFE in ribasso a Piazza Affari dopo il rally degli ultimi due giorni

(Teleborsa) - Si muovonoa Piazza Affari le(ex Mediaset, che ora scambia con azioni) nel giorno del funerale del fondatore Silvio Berlusconi, dopo i rally delle due sedute precedenti. Si tratta dispinti dalle scommesse su eventuali operazioni straordinarie che possano coinvolgere il gruppo media, come una fusione o cessione, anche alla luce dei numerosi eredi tra figli e nipoti.Il figlio, amministratore delegato del gruppo media, in una lettera a tutti i collaboratori, ha esortato ieri a seguire la strada del padre Silvio per "costruire une ancora più vivo". Il giorno prima la holding- principale azionista di MFE - aveva detto che le attività "proseguiranno in una linea di assolutasotto ogni aspetto".A Piazza Affarile azioni A avevano chiuso con progresso del 13,4%, mentre le B del 7,4%.Oggi scivolano, che si posiziona a 0,5525 euro con una, e, che si attesta a 0,744 euro con un