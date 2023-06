Tesco conferma outlook dopo primo trimestre in crescita

Tesco

(Teleborsa) -, il più grande rivenditore al dettaglio della Gran Bretagna, ha chiuso ildell'anno fiscale 2023/24 (terminato il 27 maggio) conpari a 15.168 milioni di sterline, in aumento dell'8,8% su base annua in valuta costante. Lesono salite del 9% e la società continua a mantenere una forte quota di mercato al 27,1%."Siamonel primo trimestre, sostenuta dalla nostra incessante attenzione al valore - ha commentato il- I clienti continuano a riconoscere la nostra combinazione leader di grande valore e qualità in ogni parte del loro carrello, dagli elementi essenziali coperti dal nostro Aldi Price Match, fino alla nostra crescente gamma Finest"."Siamo molto consapevoli del fatto che molti dei nostri clienti continuano ad affrontare significative pressioni sul costo della vita e abbiamo aperto la strada alla riduzione dei prezzi degli articoli essenziali di uso quotidiano - ha aggiunto - Ci sonoin tutto il mercato e continueremo a lavorare instancabilmente per garantire che i clienti ricevano il miglior valore possibile".Tesco ha confermato lae prevede di essere in grado di fornire unretail nel 2023/24 e un free cash flow retail all'interno dell'intervallo target compreso tra 1,4 e 1,8 miliardi di sterline.