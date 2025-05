Home Depot conferma la guidance dopo vendite trimestrali sopra le attese

Home Depot

(Teleborsa) -, rivenditore al dettaglio statunitense di prodotti per la manutenzione della casa, ha registrato undi 39,9 miliardi di dollari per ildell'anno fiscale 2025, con un aumento del 9,4% rispetto al primo trimestre dell'anno fiscale 2024. Gli analisti si aspettavano in media 39,3 miliardi di dollari, secondo dati LSEG. Lesono diminuite dello 0,3%, mentre le vendite comparabili negli Stati Uniti sono aumentate dello 0,2%. I tassi di cambio hanno avuto un impatto negativo sulle vendite comparabili totali dell'azienda di circa 70 punti base.L'è stato di 3,4 miliardi di dollari, pari a 3,45 dollari per azione, rispetto all'utile netto di 3,6 miliardi di dollari, pari a 3,63 dollari per azione, registrato nello stesso periodo dell'anno fiscale 2024. L'è stato di 3,56 dollari, rispetto all'utile per azione rettificato di 3,67 dollari registrato nello stesso periodo dell'anno fiscale 2024."I risultati del primo trimestre sono stati, grazie al continuo coinvolgimento dei clienti nei progetti più piccoli e nei nostri eventi primaverili - ha dichiarato il- Siamo molto soddisfatti della preparazione dei nostri negozi e dell'assortimento di prodotti, con l'arrivo della primavera in tutto il Paese, e vorrei ringraziare i nostri collaboratori per il loro continuo impegno e la loro dedizione".L'azienda, un anno di 52 settimane, rispetto all'anno fiscale 2024, che è stato di 53 settimane: crescita totale delle vendite di circa il 2,8%; crescita comparabile delle vendite di circa l'1,0% per il periodo comparabile di 52 settimane; utile per azione in calo di circa il 3% rispetto ai 14,91 dollari dell'anno fiscale 2024; utile per azione rettificato in calo di circa il 2% rispetto ai 15,24 dollari dell'anno fiscale 2024.