Francia, PIL 1° trimestre rivisto al ribasso al +0,6% su anno

(Teleborsa) - Rivista al ribasso laneldel 2025. Il dato definitivo del PIL mostra infatti un incremento dello 0,1%, in linea con la stima preliminare, dopo il -0,1% del 4° trimestre 2024.il PIL francese è stato rivisto al +0,6%, rispetto al +0,8% indicato nella prima lettura e al +0,6% del trimestre precedente.su base sequenziale (-0,2% dopo il +0,1% del quarto trimestre del 2024), trainati in particolare dal calo della spesa per mezzi di trasporto (-4,0% dopo il +2,5%). Glinel primo trimestre del 2025 (0,0% dopo lo 0,0%). Le esportazioni sono diminuite drasticamente nel primo trimestre del 2025 (-1,8% dopo il +0,7%), a causa del forte calo delle esportazioni di mezzi di trasporto e prodotti chimici. Le importazioni sono nuovamente aumentate (+0,5% dopo +0,6%), trainate dalle importazioni di energia, in particolare gas ed elettricità, e di "altri prodotti industriali" (in particolare metallurgia, prodotti farmaceutici e gioielleria). Nel complesso, ilnel primo trimestre del 2025 (-0,8 punti dopo 0,0 punti).