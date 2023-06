IBM amplia partnership con Adobe per soluzioni basate su generative AI

IBM

(Teleborsa) -, colosso statunitense dell'informatica e del cloud, ha annunciato l'intenzione dicon, software house statunitense quotata al Nasdaq, per aiutare i brand ad accelerare con successo le catene di fornitura dei contenuti attraverso l', inclusi i servizi Adobe Sensei GenAI e Adobe Firefly (la famiglia Adobe di modelli creativi di generative AI)."Stiamo assistendo a uno slancio incredibile nell'adozione dell'AI mentre sempre più brand si rivolgono all'intelligenza artificiale generativa per creareper guidare la crescita e migliorare la produttività", ha dichiarato Matt Candy, global managing partner, IBM iX Customer & Experience Transformation, IBM Consulting."Espandendo la nostra partnership strategica con Adobe, possiamoesperienze basate sull'intelligenza artificiale, stabilendo allo stesso tempo protezioni adeguate, in modo che l'intelligenza artificiale sia basata su principi di fiducia e trasparenza per promuovere la coerenza e l'integrità del marchio", ha aggiunto.