Wall Street ripiana le perdite a metà giornata

(Teleborsa) - Prevale la cautela a Wall Street, che ripiene alle perdite dopo un esordio peggiore. A pesare sul sentiment di mercato contribuiscono è rinnovata tensioni fra usa e Cina sul fronte del commercio. Sul fronte macro, i due indici PMI manifatturiero e ISM manifatturiero sono apparsi contrastanti e inferiori al consensus. Si guarda ora apl'intervento della presidente della Fed Jerome Powell.Ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,40%, mentre, al contrario, incolore l', che continua la seduta a 5.911 punti, sui livelli della vigilia. In frazionale progresso il(+0,33%); senza direzione l'(+0,13%).(+0,89%) e(+0,65%) in buona luce sul listino S&P 500. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-0,76%),(-0,51%) e(-0,45%).del Dow Jones,(+1,30%),(+1,23%),(+0,85%) e(+0,64%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,51%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,02%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,96%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,92%.Al top tra i, si posizionano(+5,73%),(+3,01%),(+2,73%) e(+2,72%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,17%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,09%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,98%.scende del 2,48%.