Brembo va in Olanda mentre si discute di DDL Capitali e voto maggiorato

(Teleborsa) - La decisione didiarriva in un momento di intese discussioni sulla, il quale appare sempre meno adeguato nella sfida internazionale per attirare grandi multinazionali con forte vocazione a fare affari all'estero.Il leader degli impianti frenanti ha spiegato che con il trasferimento in Olanda verràa beneficio di tutti gli azionisti, con l'obiettivo di incentivare la stabilità dell'azionariato e la crescita per linee esterne. Ha comunque precisato che la sede fiscale resterà in Italia e le azioni resteranno quotate su Euronext Milan.sono ormaidell'Unione europea e va in questo senso anche la proposta di direttiva europea, attualmente in corso di negoziato (nel cosiddetto Listing Act), volta a consentire l'adozione di tali sistemi da parte delle società che intendono accedere ai mercati di crescita per le PMI. Ilallo studio del governo stima di aumentare a 10 il fattore di moltiplicazione, ma solo per aziende di prossima quotazione.Dopo l'ok dell'assemblea, Brembo diventerebbe la(la sigla dei Paesi Bassi, aggiungendosi aha invece sede in Lussemburgo.Gli analisti difanno notare che il diritto di voto maggiorato per gli azionisti di lungo periodo, attualmente già in vigore in Italia con voto doppio per chi detiene le azioni per 2 anni (infatti la famiglia Bombassei detiene il 53,5% del capitale e il 69,7% dei voti) verrà ulteriormente rafforzato in questo modo: 1 voto in più per ogni anno in cui si risulta iscritti nel registro Loyalty; 1 voto addizionale per chi è già iscritto nel registro o che lo sarà entro la data del periodo di recesso, con efficacia dal giorno in cui sarà finalizzato il trasferimento. In pratica, secondo i calcoli degli analisti,(assumendo zero recesso e che nessuno ottenga il voto aggiuntivo).Non tutti sono però convinti che aumentare i diritti di voto connessi alle azioni a voto plurimo sia una decisione priva di conseguenze negative. Proprio ieri, in audizione presso la Commissione Finanze e Tesoro sul disegno di legge "Competitività dei capitali",ha detto che la CONSOB condivide l'opportunità di una riforma della disciplina vigente in materia, procedendo anche verso una maggiore convergenza a livello europeo, pur ribadendo "l'importanza di alcuni".Secondo Savona, è "necessario rilevare che la previsione di misure a favore degli aumenti di capitale, in combinato disposto con la citata proposta di estendere da tre a dieci i diritti di voto connessi alle azioni a voto plurimo,, comportando la sostanziale capacità del socio di maggioranza, che risulti anche in possesso di azioni a voto plurimo, di far approvare una delibera assembleare di aumento di capitale esclusivamente con il proprio voto favorevole".Pochi giorni prima era arrivato un messaggio diverso da(Associazione per le società per azioni italiane), che - sempre durante un'audizione in commissione - ha proposto di integrare alcune misure previste dal provvedimento allo scopo di renderne più efficace l'impatto. In particolare, ha suggerito di ", utilizzabile solo da società non quotate,, utilizzabile dalle società già quotate, prevedendo per entrambi la possibilità di attribuire fino a dieci voti per azione". Questo "consentirebbe anche alle società italiane già quotate di poter usufruire di uno strumento, disponibile in altri ordinamenti, che consente di realizzare le operazioni di M&A indispensabili per la crescita e la creazione di valore nel lungo termine, mantenendo continuità dell'indirizzo e della gestione dell'impresa", ha detto il direttore generaleAltri esperti hanno, sempre durante le audizioni, fatto notare che il DDL Capitali è solo il primo passo per aumentare la competitività e l'attrattività del mercato dei capitali italiano., presidente ASSOSIM, ha sottolineato "l'opportunità di una più ampia e sistematica revisione del TUF e di alcune regole di diritto societario che risentono di un processo di stratificazione normativa ormai ultraventennale"., esponente del MEF, ha ricordato che il DDL Capitali è "un primo intervento a cui potrebbero seguirne altri, compreso un intervento di risistemazione complessiva della normativa".Non va però dimenticato che la regolamentazione dei meccanismi di Borsa e del funzionamento delle Autorità sono solo alcuni degli aspetti che una società tiene in considerazione nello scegliere dove stabilire la propria sede o quotarsi. Le sedi di negoziazione statunitensi o olandesi, ad esempio, vengono scelte anche perché i, considerando quindi elementi come il funzionamento della pubblica amministrazione, la velocità della giustizia e il suo grado di sviluppo verso le tematiche societarie, la convenienza della fiscalità, la cultura complessiva verso impresa e finanza.