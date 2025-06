In flessione Piazza Affari e le altre Borse europee

S&P-500

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Tenaris

Italgas

Saipem

ENI

Iveco

Stellantis

Campari

Brunello Cucinelli

Alerion Clean Power

Juventus

GVS

Acea

Brembo

Intercos

Danieli

Banca Ifis

(Teleborsa) -. Continua a navigare sull'onda dell'incertezza Wall Street, con l', che riporta un cauto -0,17%.Leggera crescita dell', che sale a quota 1,141. Pioggia di acquisti sull', che sta portando a casa un guadagno del 2,27%. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo del 3,46%.In discesa lo, che retrocede a quota +93 punti base, con un decremento di 3 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 3,44%.tentenna, che cede lo 0,47%, senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, e sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,53%.Prevale la cautela a Piazza Affari, con ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,51%; sulla stessa linea, in lieve calo il, che continua la giornata sotto la parità a 42.355 punti.In lieve ribasso il(-0,47%); con analoga direzione, in frazionale calo il(-0,57%).di Milano, troviamo(+3,55%),(+2,14%),(+1,83%) e(+1,31%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,67%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,08%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,26%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,07%.Tra i(+14,49%),(+6,11%),(+3,40%) e(+3,12%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,79%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,66%.scende del 2,50%.Calo deciso per, che segna un -2,42%.Tra i dati02:30: PMI manifatturiero (atteso 49 punti; preced. 48,7 punti)10:00: PMI manifatturiero (atteso 48,4 punti; preced. 49 punti)15:45: PMI manifatturiero (atteso 52,3 punti; preced. 50,2 punti)16:00: ISM manifatturiero (atteso 49,3 punti; preced. 48,7 punti)03:45: PMI manifatturiero Caixin (atteso 50,8 punti; preced. 50,4 punti).