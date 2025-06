Chiude debole Piazza Affari con le altre Borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee, che si allineano alla seduta tentennante di Wall street, dove l'S&P-500 scambia a cavallo della parità.Sin dall'avvio i mercati hanno risentito delle rinnovate tensioni sul fronte del commercio, accusando poi anche l'impatto di un indice PMI manifatturiero in aumento a 52 punti, ma inferiore alle attese.lLieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,67%. Pioggia di acquisti sull', che sta portando a casa un guadagno del 2,55%. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 3,43%.Torna a scendere lo, attestandosi a +93 punti base, con un calo di 3 punti base,mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,42%.tentenna, che cede lo 0,28%, nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, e incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.Il listino milanese archivia la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,26%; sulla stessa linea, depressa nel finale il, che chiude sotto i livelli della vigilia a 42.455 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,41%; sulla stessa tendenza, leggermente negativo il(-0,65%).Tra idi Milano, in evidenza(+4,98%),(+2,87%),(+2,29%) e(+1,53%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,96%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,90%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,58%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,90%.di Milano,(+13,84%),(+6,42%),(+3,78%) e(+3,33%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,20%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,85%.scende del 2,58%.Calo deciso per, che segna un -2,57%.