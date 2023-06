ReeVo costituisce ReeVo DevOps per realizzare piattaforme Cloud Native

ReeVo

(Teleborsa) -, Full Stack Cloud & Cyber Security provider italiano quotato su Euronext Growth Milan, ha, di cui avrà la. La neonata società, con sede a Milano, si occuperà della realizzazione di piattaforme Cloud Native e del porting di applicazioni nel Cloud adottando i più innovativi modelli di Security by Design e le migliori pratiche di cyber security.Le competenze di Reevo DevOps rafforzeranno anche la capacità del gruppo in merito alle gare della Pubblica Amministrazione in riferimento del piano, si legge in una nota."Siamo molto soddisfatti di aver costituito ReeVo DevOps, una nuova realtà che consentirà didi tutti i soggetti coinvolti per individuare e studiare soluzioni innovative, dall'alto contenuto tecnologico con l'obiettivo di offrire servizi capaci di rispondere alle esigenze di un mercato come quello del Cloud e della Cybersecurity in continua evoluzione", ha commentato il presidente