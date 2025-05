WIIT, rinnovo contratto per 7 anni da 9,8 milioni di euro

WIIT

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel mercato del Cloud Computing, hacon un'azienda leader nel mercato manifatturiero, attiva nel campo del lusso e dell'automotive, per un valore complessivo superiore aL'accordo prevede l'di Managed Hybrid Cloud e Cyber Security, a supporto dei processi critici dal Cliente, che saranno erogati e completamente gestiti dalla Premium Region Italy North West e dalla Region Italy North East. Questo rinnovo conferma la consolidata partnership pluriennale tra WIIT e il cliente, che ha deciso di adottare il modello di Secure Hybrid Cloud di WIIT, rafforzando la Cyber Security già implementata e integrando nuove tecnologie e nuovi servizi, tra cui il Vulnerability Management, per rafforzare la protezione dei propri dati e della resilienza di Business."L'ulteriore rinnovo da parte di un cliente di riferimento nel settore manifatturiero rappresenta per noi un, conferma il percorso condiviso che, nel corso degli anni, ha visto WIIT affiancare il cliente stesso nell'evoluzione delle sue esigenze e rafforza ulteriormente il nostro legame, consolidandoci come partner strategico di fiducia - ha commentato il- In un contesto industriale sempre più orientato verso la digitalizzazione e la resilienza operativa, la capacità di WIIT di integrare soluzioni avanzate di cybersecurity con un cloud premium, progettato per garantire la massima protezione per applicazioni e dati critici, continua a rappresentare un elemento cruciale per affrontare con efficacia e affidabilità le sfide di un settore in continua trasformazione".