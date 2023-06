Eventi e scadenze del 23 giugno 2023

Lunedì 19/06/2023

Mercoledì 21/06/2023

Giovedì 22/06/2023

Venerdì 23/06/2023

Agatos

Mondo Tv France

(Teleborsa) -- Tra i più importanti appuntamenti internazionali per l'industria dell'Aeronautica e dello Spazio. Durante l'evento si alterneranno momenti di confronto e di conoscenza sui temi dello sviluppo, e dell'innovazione, della sostenibilità e delle prospettive occupazionali dell'intero comparto. Saranno presenti 21 tra PMI e Startup dell'industria aeronautica e aerospaziale laziale- "Coesione è Competizione - La forza dei Territori nella Transizione Verde". L'evento di Symbola si svolge a Mantova. Interverranno oltre 100 relatori tra i quali, i ministri Gilberto Pichetto Fratin e Adolfo Urso , il Commissario Europeo Paolo Gentiloni, i presidenti di Unioncamere, Intesa Sanpaolo e Iren, l'AD di Illy, l'AD del Gruppo Hera e il Vicepresidente di A2A, oltre a molti esponenti del mondo imprenditoriale, politico, istituzionale e sociale- Il Summit, organizzato dal presidente francese Macron, si svolge a Parigi. E' prevista la partecipazione di moltissimi Capi di Stato e di Governo, oltre 40 Capi di Organizzazioni Internazionali e centinaia di rappresentanti della società civile e del settore privato al Summit- Borsa di Shanghai chiusa per festività- Polonia - S&P Global e Fitch pubblicano la revisione del merito di credito- Ungheria e Ucraina - Fitch pubblica la revisione del merito di credito09:00 -- L'appuntamento di illimity dedicato all'energy, si terrà presso IBM Studios, a Milano. Dalla finanza all'economia reale, dal mondo del credito a quello dell'industria, un dialogo aperto con imprenditori ed esperti del settore per cogliere le opportunità dell'energia che verrà. Discorso di apertura dell'AD, Corrado Passera09:45 -- L'inaugurazione dell'impianto di rigenerazione del legno di IREN sarà a Vercelli. Interverranno Luca Dal Fabbro (Presidente Gruppo IREN), Angelo D'Addesio (Presidente ASM Vercelli), Matteo Marnati (Assessore Ambiente Energia Innovazione Regione Piemonte), Andrea Corsaro (Presidente Consorzio Rilegno), Eugenio Bertolini (AD IREN Ambiente). A conclusione interverrà Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica11:00 -- Il Presidente Mattarella sarà a Palazzo Corsini per la Cerimonia di chiusura dell'Anno Accademico dell'Accademia Nazionale dei Lincei15:00 -- Workshop su "Le caratteristiche degli smart contracts utilizzati in ambito bancario, finanziario e assicurativo" di Banca d'Italia. Intervento conclusivo di Piero Cipollone, Vice Direttore Generale della Banca d'Italia- Comunicazione BOT- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio