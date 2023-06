Planetel, nuovo accordo con Open Fiber su utilizzo rete in fibra ottica

Planetel

(Teleborsa) -, società attiva nel settore delle telecomunicazioni e quotata su Euronext Growth Milan, harelativo alla concessione in IRU (Indefeasible Right of Use) di alcune tratte didi Planetel al fine di supportare lo sviluppo del piano di cablaggio in fibra ottica ultra veloce di Open Fiber.L'accordo, per il quale Planetel nel solo mese di maggio ha già ricevuto ordini , è funzionale all'erogazione dei servizi in fibra ottica ultraveloce FTTH da parte di Open Fiber nelle zone cablate e riguarderà le"L'accordocon Open Fiber riguardo l'uso delle nostre infrastrutture sul territorio e consente a Planetel di massimizzare gli investimenti per la realizzazione di reti Backbone e Backhalling anche grazie all'utilizzo di altri operatori OLO (Other Licensed Operator)", ha commentato, AD di Planetel."L'accordodi un backbone proprietario al servizio di Planetel ma anche di altri grandi operatori non infrastrutturati capillarmente sul territorio", ha aggiunto.