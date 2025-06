Open Fiber arriva a Sant'Arcangelo Trimonte: si naviga sul web a 1 giga

(Teleborsa) - Dalla telemedicina allo smart working, la fibra ottica FTTH abilita numerosi servizi digitali e applicativi atra i più piccoli Comuni delladoveha concluso i lavori della nuova rete pubblica di telecomunicazioni a banda ultra larga che raggiunge 78 unità immobiliari: i principali operatori partner e gli Internet Service Provider locali – fa sapere Open Fiber in una nota – stanno già commercializzando i servizi sulla rete ultraveloce per consentire a cittadini, imprese e professionisti di accedere ad Internet con prestazioni efficaci e all'avanguardia.Il progetto di cablaggio è stato presentato alla comunità locale nel corso di un incontro pubblico svoltosi al Municipio al quale hanno partecipato il sindacoe per, Open Fiber,Affari Istituzionali Territoriali, eDelivery & Assurance. Nel corso dell'incontro, sono state illustrate ai cittadini le modalità per verificare la copertura del proprio indirizzo sul sito openfiber.it, dal quale contattare uno degli operatori disponibili per scegliere il piano tariffario preferito e iniziare a navigare ad altissima velocità.La rete ultraveloce oggi disponibile a Sant'Arcangelo Trimonte è realizzata con la(Fiber-to-the-home, la fibra ottica stesa fino all'interno degli edifici). Si tratta – spiega la nota – di un investimento strategico per la digitalizzazione dei territori che non grava sul bilancio del Comune. L'infrastruttura tecnologica è stata finanziata con fondi regionali e statali nell'ambito delsocietà del ministero delle Imprese e del Made in Italy, con il coordinamento della Regione Campania.I rappresentanti di Open Fiber, inoltre, hanno presentato ilche porterà la fibra ottica FTTH a oltre 200 civici situati in contrade e zone finora sprovviste di connettività ultraveloce."L'arrivo della banda ultra larga e la possibilità di attivare i servizi di connettività segnano un passo fondamentale per la nostra comunità e le aree interne che soffrono lo spopolamento – ha affermato–. Siamo estremamente soddisfatti di aver raggiunto questo traguardo che, grazie ai progetti di Open Fiber, offre a cittadini e imprese i benefici della fibra ottica in ambiti cruciali come il lavoro, l'istruzione, la telemedicina e l'interazione con i servizi digitali della Pubblica amministrazione"."La piena sinergia istituzionale tra Open Fiber, la Regione e l'Amministrazione comunale oggi ci permette di mettere a disposizione di tutti un'infrastruttura di telecomunicazioni innovativa – ha detto–. Siamo impegnati con forza a colmare il digital divide in Campania e in altre aree del Paese, consapevoli che la connettività è un diritto primario indispensabile per lo sviluppo delle persone e per la crescita dell'economia locale"."Questo investimento conferma l'impegno di Open Fiber per la digitalizzazione della Campania e l'inclusione digitale delle persone – ha aggiunto–. La rete FTTH è una conquista concreta che migliora la qualità della vita grazie a una connessione web veloce e stabile per ogni esigenza".