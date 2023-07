CONSOB, open day su nuovo sistema di segnalazione abuso di mercato

(Teleborsa) -ha comunicato che partire dal 4 settembre 2023 ledisciplinate dall'articolo 16 del regolamento MAR (segnalazioni Stor, Suspicious Transaction and Order Report) potranno essere inviatededicata che sarà disponibile sul suo sito.Dalla giornata di oggi, 4 luglio 2023, sono rilasciate ledi accesso alla web application ed è disponibile unutente, contenente anche una guida operativa.Le caratteristiche e le modalità di utilizzo della nuova web application saranno presentate nel corso di unorganizzato, in presenza, presso la sede milanese della CONSOB di via Broletto 7, il 18 luglio 2023 alle ore 15:00. La presentazione, seguibile anche on-line, èche organizzano e gestiscono una sede di negoziazione nonché alle associazioni di categoria.