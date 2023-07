Fed, i falchi spingono per altri aumenti dei tassi

(Teleborsa) - Laha bisogno di aumentare ulteriormente i tassi di interesse perché si prevede che l'inflazione sarà al di sopra dell'obiettivo della banca centrale, per quattro anni. Lo ha dichiarato la, in un discorso all'Università della California a San Diego."Al fine diche l'inflazione sia su un percorso sostenibile e tempestivo per tornare al 2%, la mia opinione è che il tasso dovrà salire leggermente rispetto al suo livello attuale e poi mantenersi per un po' mentre accumuliamo più dati sull'inflazione e su come si sta evolvendo l'economia" - ha aggiunto Mester - sottolineando che l'economia statunitense ha mostrato una forza di fondo maggiore di quanto previsto all'inizio di quest'anno "con i progressi sull'inflazione in stallo".Anche la, è convinta che la banca centrale americana aumenterà i tassi di interesse "un paio" di volte quest'anno per combattere un'inflazione "persistente". Daly, che non è membro votante del Fomc, il braccio monetario della Federal Reserve, ha sottolineato che l'inflazione sta rallentando, ma è ancora troppo alta.Gli analisti guardano alla riunione della Fed, in calendario il 25 e 26 luglio e da cui si attendono che alzerà nuovamente il tasso di interesse chiave degli Stati Uniti, dopo la pausa decisa nel meeting del mese scorso, per la prima volta in 11 incontri di rialzi consecutivi.