Tassi USA, Goolsbee (Fed Chicago): possibili tagli nei prossimi 10-16 mesi

(Teleborsa) - Per il, i tagli dei tassi di interesse negli USA sono ancora una possibilità, in un orizzonte temporale di 10-16 mesi. Il banchiere, durante un’intervista a CNBC, ha sottolineato che è stata alzata la soglia per modificare i tassi in qualsiasi direzione.Goolsbee ha anche citato lache rappresenta una preoccupazione significativa per le aziende, descrivendola come "davvero spaventosa", commentando l'ultima proposta avanzata dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump di imporre all'Unione Europea un dazio del 50%.Tuttavia, il governatore ha rassicurato che la Federal Reserve terrà conto dei tassi di mercato a lungo termine più elevati nel loro processo decisionale. Lehanno dichiarato alla Fed di volere "coerenza nelle politiche" prima di impegnarsi in "grandi decisioni". C'è "preoccupazione tra le aziende per il fatto che i continui annunci di dazi possano interrompere la catena di approvvigionamento e portare a un aumento dei prezzi", ha osservato Goolsbee.I commenti del presidente della Fed arrivano in un momento di continua incertezza economica, con aziende e investitori che osservano attentamente le azioni della banca centrale. A tal proposito Goolsbee ha espresso soddisfazione per il fatto che la Corte Suprema abbia riconosciuto l’importanza dell’indipendenza della Federal Reserve.Le dichiarazioni di Goolsbee forniscono alcune indicazioni sulla futura direzione della politica monetaria, nel prossimo anno, sebbene la decisione finale sarà influenzata da una serie di fattori, tra cui le condizioni di mercato e i dati economici.Riferendosi, poi, al recente, il funzionario della Fed ha spiegato che i tassi di interesse sono attualmente entro i limiti storici e, che in caso di crisi per la stabilità fiscale degli Stati Uniti, potrebbero aumentare. Ad aprile, Mentre Goolsbee pensava che i tassi potessero scendere entro la fine del 2025, ora, ritiene che tale flessione potrebbe essere prorogata di 10-16 mesi.