Tassi USA: Fed conferma approccio cauto

(Teleborsa) - I funzionari dellasono ampiamente concordi che l'accresciuta incertezza economica giustifichi un approccio cauto, fino a quando l'effetto delle modifiche delle politiche del governo sarà più chiaro.E' quanto emerge daidell'istituzione guidata dain cui si sottolinea che la "crescita economica e il mercato del lavoro restano solidi e l'attuale politica monetaria moderatamente restrittiva. Siamo ben posizionati per attendere unaper l'inflazione e l'attività economica".Il board ha ritenuto che i rischi di un aumento della disoccupazione e dell'inflazione fossero aumentati rispetto alla precedente riunione di marzo, principalmente a causa del potenziale impatto dei dazi. Un simile scenario potrebbe mettere in contrapposizione gli obiettivi della Fed di prezzi stabili e massima occupazione.I verbali hanno sottolineato la volontà dei funzionari della Fed di mantenere i tassi di interesse invariati per un certo periodo, poiché i cambiamenti di politica monetaria a Washington offuscano le prospettive economiche. I banchieri hanno mantenuto il tasso di riferimento della banca centrale in un intervallo tra il 4,25% e il 4,5%, durante la riunione di maggio, per la terza volta consecutiva.Le volatili politiche commerciali del presidente Donald Trump sono tra i principali fattori che determinano l'incertezza delle prospettive. La riunione della Fed, di questo mese, si è tenuta pochi giorni prima che Stati Uniti e Cina annunciassero un accordo temporaneo per ridurre i dazi sui rispettivi prodotti.