TXT e-solutions, accordo per acquisto del business Embedded Graphics di Presagis

(Teleborsa) -, azienda italiana di informatica quotata su Euronext STAR Milan, ha firmato unappartenenti aldelle società Presagis Canada, Presagis Europe e Presagis USA. Tutte queste società sono sussidiarie di, una delle maggiori aziende canadesi, leader nel settore Aerospace & Defence. La conclusione dell'operazione, di cui non sono stati diffusi i dettagli finanziari, è prevista neldel 2023.L'oggetto dell'investimento è l'attività relativa al business Embedded Graphics di Presagis, che consiste in unprogettati per i sistemi onboard nel. I circa 30 dipendenti del business acquisito in Canada, USA & UK, sono risorse tecniche specializzate e professionisti commerciali esperti, e andranno ad integrare il team di specialisti di PACE Aerospace & IT, società del gruppo TXT he opera nello stesso ambito.Nel valutare l'operazione, TXT ha identificatodall'integrazione dell'offerta EG nel portfolio delle Smart Solutions per il mercato Aerospace & Defense, già posseduto dal gruppo"L'operazione con Presagis rappresenta un- ha commentatodi TXT - Aggiungendo una nuova Smart Solution al nostro portfolio, rafforziamo la nostra posizione nel mercato Aerospace & Defense ed espandiamo la nostra presenza a livello globale. Grazie alle tecnologie specializzate acquisite e all'alto potenziale delle sinergie con PACE e TXT E-Tech il gruppo TXT mira a generare maggior valore per supportare l'innovazione dei prodotti delle grandi aziende aerospaziali".