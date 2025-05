TXT e-solutions, approvato il nuovo Piano industriale: fino a 160 milioni di euro per M&A

TXT e-solutions

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, azienda italiana di informatica quotata su Euronext STAR Milan, ha approvato ilpresentato da Daniele Misani, CEO di TXT.Nel nuovo Piano isono previsti in crescita organica del(CAGR) da 360 milioni di euro pro-forma del 2024 a circa. Per l'è prevista una crescita organica dell’(CAGR) da 52 milioni pro-forma del 2024 a circa, conatteso in crescita dal 14,3% al 15,0%.Sono messi a disposizione fino aper, con un contributo potenziale addizionale di 20 milioni a livello di EBITDA, per raggiungere un EBITDA di 90 milioni nel 2027. Infine, è stata confermatache prevede una crescita organica a livello di ricavi superiore all’8%, con EBITDA margin atteso superiore al 14%."Con l’approvazione del nuovo Piano Industriale 2025–2027 da parte del Consiglio di Amministrazione, si apre ora una, focalizzata sul consolidamento e sull’incremento deldel Gruppo. In questa nuova fase, il management punta a rafforzare ladando continuità al trend storico di sviluppo organico del business, e privilegiando la valorizzazione delle competenze e delle sinergie interne a cui si andranno ad aggregare ulteriori acquisizioni mirate ad alto valore aggiunto con focus su mercati e geografie attualmente coperti dall’offerta di Gruppo", si legge in una nota del gruppo."Nel corso degli anni abbiamo ampliato il nostro business, adottato nuove tecnologie, attratto talenti di alto profilo e rafforzato il nostro focus sui mercati in cui operiamo. Non ci limitiamo a reagire al cambiamento — cerchiamo di anticiparlo", ha commenta il Presidente. "Dal 2018, il titolo TXT è cresciuto di oltre il 340%, a testimonianza della fiducia nella nostra strategia e nella nostra capacità di eseguirla con disciplina e attenzione. Con il nuovo Piano Industriale presentiamo i nostri principali obiettivi, la strategia di crescita e l’impegno a generare valore duraturo per tutti gli stakeholder. I nostri obiettivi sono ambiziosi, e confermo il nostro forte impegno a raggiungerli e a fare del nostro meglio per superarli".