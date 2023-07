CleanBnB, gross booking in aumento del 65% nel primo semestre

CleanBnB

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo del property management per il mercato degli affitti a breve e medio termine, ha registrato un'ulteriore crescita (per oltre 500 unità) del proprionei primi sei mesi del 2023, che ha raggiunto le 2.115 unità, distribuite in oltre 70 località`italiane e gestite in esclusiva, in massima parte con la formula del "pacchetto FULL" di gestione completaIldell'anno ha confermato il trend di continua crescita delle attività rispetto allo scorso anno, con un totale di 26.687(+51% rispetto ai 17.655 soggiorni del Q2 2022), e un(incassi dei soggiorni) pari a oltre 11,8 milioni di euro (+64% rispetto ai 7,2 milioni di euro del Q2 2022).da CleanBnB nel corso delsono stati pari complessivamente a 41.025 (+54% rispetto ai 26.583 del primo semestre 2022). Questo risultato operativo si è riflesso anche nel, ovvero gli incassi dagli ospiti per i soggiorni gestiti, che hanno raggiunto quota 16,8 milioni di euro, con una crescita del 65% rispetto a 10,2 milioni di euro incassati nel primo semestre del 2022."Il primo semestre dell'anno in corso ha fatto registrare un risultato eccellente per CleanBnB - commenta il- La grande crescita del portafoglio gestito nei primi mesi dell'anno, con oltre 2.100 unità distribuite su oltre 70 località in tutta Italia, consolidano ulteriormente il ruolo di CleanBnB come leader italiano del property management destinato agli affitti brevi"."I numeri del primo semestre 2023, con una crescita degli incassi superiore del 65% allo stesso periodo dello scorso anno, rendono bene l'idea della capacità di CleanBnB di procedere a una- ha aggiunto - Il mercato del turismo in appartamento, grazie al ruolo dei gestori professionali come CleanBnB, conferma il suo ruolo di pilastro dello sviluppo sostenibile del turismo nel nostro paese".