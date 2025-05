Federalberghi e albergatori europei contro Booking.com: chiesto risarcimento per clausole anticoncorrenziali

Booking.com

(Teleborsa) -, insieme a HOTREC, l'associazione europea dell'ospitalità, e alle associazioni nazionali degli albergatori di altri 25 Paesi europei, ha deciso di sostenere un'apaneuropea controL’iniziativa fa seguito alla sentenza della(CGUE) del 19 settembre 2024, che ha stabilito che lediimposte dalla piattaforma (cosiddetta parity rate) violavano il diritto della concorrenza dell'UE. "Negli ultimi venti anni, questehanno posto gli hotel italiani in una posizione di notevole svantaggio competitivo. Hanno impedito lasui prezzi tra Booking.com e altre piattaforme online, gonfiando le commissioni pagate dagli hotel", ha sottolineato Federalberghi in una nota."Inoltre, le clausole hanno impedito agli hotel di offriresui propri siti web, limitando le vendite dirette e l'autonomia – ha aggiunto –. In altri termini: l'uso da parte di Booking.com di clausole anticoncorrenziali ha causato un danno finanziario significativo per le imprese turistico ricettive italiane".Conseguentemente, in base ai principi generali del diritto europeo della concorrenza, gli alberghi italiani hanno il diritto di chiedere una Booking.com per le. Gli hotel possono avere diritto a recuperare una parte significativa delle commissioni pagate a Booking.com nel periodo che va dal 2004 al 2024, oltre agli interessi. "Questa è un'opportunità per gli albergatori italiani per difendere i propri diritti, recuperare le perdite e sostenere un mercato online più equo", ha affermato, direttore generale di Federalberghi.L'azione legale è coordinata dalla fondazionee sarà portata davanti ai tribunali dei, consentendo un approccio unificato ed efficiente all'esecuzione in tutta Europa.