Fiera Milano, commessa da 30,7 milioni di euro per infrastrutture temporanee Milano Cortina

Fiera Milano

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore fieristico e congressuale, è risultataper l'appalto dei servizi relativi alla progettazione, gestione operativa e dismissione delle infrastrutture temporanee che saranno ospitate presso il quartiere fieristico di Rho in occasione degli eventi sportivi di pattinaggio di velocità e hockey sul ghiaccio del 2026.Gli interventi interesseranno in particolare i padiglioni 13 e 15, sede delle competizioni di speed skating, e i padiglioni 22 e 24, dedicati ai tornei di hockey su ghiaccio. Il valore complessivo del contratto è pari a circa. L'esecuzione delle attività inizierà nel corso del secondo semestre 2025 e si concluderà nel primo semestre 2026."Il coinvolgimento nei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026 rafforza significativamente il posizionamento del Gruppo come partner di riferimento per i grandi eventi internazionali e conferma il ruolo di Fiera Milano quale", si legge in una nota.