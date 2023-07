UnitedHealth alza l'estremità inferiore della guidance sugli utili

UnitedHealth Group

(Teleborsa) -, uno dei principali fornitori americani di prodotti e servizi sanitari, ha registratodelin crescita del 16% a 92,9 miliardi di dollari anno su anno, inclusa la crescita a due cifre sia di Optum che di UnitedHealthcare. Glisono stati di 8,1 miliardi di dollari, con in aumento del 13%. L'utile per azione è stato di 5,82 dollari, mentre l'è stato di 6,14 dollari."Le nostre diverse capacità di assistenza sanitaria e i nostri colleghi dedicati ci stanno consentendo di soddisfare le esigenze di più persone in più modi, guidando unae ampliando le nostre opportunità di servire bene in futuro", ha affermato, amministratore delegato di UnitedHealth Group.Sulla base della performance del primo semestre, nonché di una crescita duratura e delle aspettative operative, la società hanetti per l'intero anno da 23,45 a 23,75 dollari per azione e per gli utili netti rettificati da 24,70 a 25,00 dollari per azione (da 24,50-25,00 in precedenza).