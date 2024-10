UnitedHealth, EPS 3° trimestre sopra le attese. Ricavi a 101 miliardi di dollari

UnitedHealth Group

(Teleborsa) -, colosso statunitense di servizi e assicurazioni sanitarie, ha chiuso il2024 con ricavi di 100,8 miliardi di dollari, cresciuti di 8,5 miliardi anno su anno. Gli utili per azione di 6,51 dollari includono gli impatti degli attacchi informatici, mentre glidi 7,15 dollari per azione includono 0,12 dollari di impatti di interruzione aziendale ed escludono 0,28 dollari di costi di risposta diretta. L'EPS rettificato ha battuto le attese degli analisti per 7 dollari, secondo i dati di LSEG."La nostra, è radicata nei prodotti innovativi e nel servizio reattivo del nostro personale che vengono abbracciati ogni giorno nell'intera gamma di partecipanti all'assistenza sanitaria", ha affermatodi UnitedHealth Group.Ledi utili netti per l'intero anno 2024 della società di 15,50-15,75 dollari per azione riflettono le attività di cessione delle operazioni in Sud America segnalate nella prima metà del 2024 e gli impatti degli attacchi informatici di Change Healthcare.