Eventi e scadenze del 21 luglio 2023

Giovedì 20/07/2023

Venerdì 21/07/2023

(Teleborsa) -- I ministri degli Affari interni e della Giustizia discuteranno su come migliorare la gestione della migrazione, la protezione delle vittime e la lotta alla criminalità organizzata in Europa. La riunione si svolge a Madrid- Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell'Italia- Portogallo e Estonia - DBRS pubblica la revisione del merito di credito- EFSF (Fondo europeo di stabilità finanziaria) e ESM (Meccanismo europeo di stabilità) - DBRS pubblica la revisione del merito di credito- Indagine sul credito bancario: risultati per l'Italia- New York - Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, riceve il premio per la pace mondiale e la libertà a nome della Commissione europea- Evento organizzato da CVA in collaborazione con The European House – Ambrosetti e patrocinato da Elettricità Futura, a Saint Vincent, al quale parteciperanno esperti e professionisti del settore, tra i quali l'AD di ERG e i Presidenti di GSE, ISPRA, Elettricità Futura e CVA08:00 -- Bilancio mensile finanza pubblica della Gran Bretagna10:00 -- Roma - Auditorium Parco della Musica - Il Presidente Mattarella sarà all'Assemblea annuale di Federcasse in occasione del 140° anniversario della costituzione della prima Cassa Rurale Italiana16:00 -- Monastero di Camaldoli (AR) - Il Presidente Mattarella sarà alla Cerimonia celebrativa del "Codice di Camaldoli"- Scadenza Futures su Azioni e Opzioni- Comunicazione BOT- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- CDA: Relazione semestrale- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Preconsuntivo semestrale- Assemblea: Bilancio- CDA: Preconsuntivo semestrale