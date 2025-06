Eventi e scadenze del 13 giugno 2025

Venerdì 13/06/2025

(Teleborsa) -- Teatro Antico di Taormina - 71ª edizione del Festival, uno dei più rinomati festival cinematografici in Italia e in Europa, che richiama moltissimi registi, attori e appassionati di cinema, con anteprime, ospiti internazionali e una speciale dedica al mondo femminile. Il festival si articolerà in tre sezioni: Concorso Internazionale Lungometraggi, Fuori Concorso ed Eventi Speciali- Roma - La Banca d'Italia organizza la sua prima "Research Conference on Monetary Policy" per affrontare tematiche di rilievo per la conduzione della politica monetaria. La conferenza riunirà economisti del mondo accademico e delle banche centrali- Gorizia - Il congresso organizzato da ACRI avrà il titolo "Comunità: insiemi plurali". Interverranno, tra gli altri, il Sottosegretario di Stato, Federico Freni, il Viceministro del Lavoro, Maria Teresa Bellucci, il presidente ACRI, Giovanni Azzone, il presidente Cassa Depositi e Prestiti, Giovanni Gorno Tempini e il Presidente dell'ABI, Antonio Patuelli- Germania - S&P Global pubblica la revisione del merito di credito- Statistiche di finanza pubblica nei paesi dell'Unione europea08:00 -- Lussemburgo - I ministri degli Affari interni incentreranno i lavori sull'accesso ai dati a fini di contrasto, la sicurezza interna, Schengen e il futuro status giuridico degli sfollati provenienti dall'Ucraina11:00 -- Palazzo Corsini, Roma - Adunanza solenne dell'Accademia Nazionale dei Lincei, a chiusura dell'Anno Accademico, alla presenza del Presidente Sergio Mattarella16:00 -- Palazzo Koch, Roma - Si riunisce per la prima volta nel corso del 2025 il Comitato per le politiche macroprudenziali, composto dal Governatore della Banca d'Italia, che lo presiede, e dai presidenti di CONSOB, COVIP e IVASS; alle sedute partecipa il Direttore Generale del Tesoro21:30 -- Verona - Il Presidente della Camera dei Deputai, Lorenzo Fontana, partecipa all'inaugurazione del 102° Arena di Verona Opera Festival 2025- Regolamento BOT- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti - Assemblea: Prima convocazione Assemblea Ordinaria degli Azionisti per approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024