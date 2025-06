TrenDevice, SIMEST revoca finanziamento

TrenDevice

(Teleborsa) -, uno dei principali player italiani nell’economia circolare, attivo nel settore del ricondizionamento di prodotti hi-tech di fasciaalta che si propone come instant buyer effettuando il ritiro gratuito a domicilio da privati e aziende, ha reso noto nella serata di ieri, 11 giugno, di aver ricevuto comunicazione da parte direlativa alla revoca del finanziamento precedentemente concesso nell’ambito del programma di inserimento nei mercati esteri.La revoca del finanziamento, "con richiesta di restituzione – in un’unica soluzione entro un mese dalla data odierna – dell’importo erogato per complessivi Euro 716 migliaia circa, comprensivi di capitale e interessi, è stata disposta tenuto conto della mancata produzione del consuntivo e della relazione finale relativa al progetto".Il Consiglio di Amministrazione, conclude la nota, "farà levolte a individuare possibili soluzioni di superamento della situazione di tensione economico-finanziaria aziendale".