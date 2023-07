EssilorLuxottica, nel semestre forte aumento vendite e conferma solidità margini

EssilorLuxottica

(Teleborsa) -chiude il primo semestre con unin crescita dell'8,2% a 12,851 mld e dell'8% nel secondo trimestre.L'è in crescita del 18,5% a 1.361 mln nel primo semestre. L'utile netto di gruppo adjusted è stato pari a 1.665 milioni rappresentando il 12,9% dei ricavi, in crescita del 9% a cambi costanti rispetto al primo semestre 2022 (+6,9% a cambi correnti).Nella prima parte dell'anno, il risultato operativo e l'utile netto di gruppo direttamente derivanti dal bilancio consolidato Ifrs ammontano rispettivamente a 1.832 milioni di euro e 1.361 milioni di euro per il primo semestre 2023.Laconsolidata ha raggiunto i 954 milioni di euro, in crescita del 5% rispetto all' anno precedente.La società "conferma il proprio obiettivo di crescita del fatturato annuo intorno al 5% dal 2022 al 2026 a cambi costanti (sulla base del fatturato pro forma 2021) e prevede di raggiungere un utile operativo adjusted compreso tra il 19% e il 20% del fatturato alla fine di tale periodo".