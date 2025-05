iVision Tech: nel 1° trimestre ricavi in forte crescita, Ebitda stabile

iVision Tech

(Teleborsa) - Nel primo trimestre 2025, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione e produzione di montature di occhiali da vista e occhiali da sole, ha registrato una crescita deidelle vendite, pari a, in aumento del 38,1% rispetto a Euro 2,4 milioni al 31 marzo 2024.Rispetto allo stesso periodo del 2024, l’consolidato è rimasto stabile e pari a. In termini percentuali, l’incidenza dell’EBITDA sulsi attesta al 10,5%, a fronte di un valore della produzione pari a 4,8 milioni nel primo trimestre 2025, rispetto a un’incidenza del 15,9% registrata nello stesso periodo del 2024, quando il valore della produzione era pari a Euro 3,2 milioni.L’, pari a 8,5 milioni al 31 marzo 2025, risulta in incremento rispetto a 8,3 milioni del 31 dicembre 2024. Tale variazione è principalmente riconducibile aglisostenuti dalla capogruppo per supportare il lancio commerciale dell’occhiale iSee, un progetto strategico su cui la Società sta puntando con decisione."I risultati del primo trimestre si mantengono in linea con le attese, nonostante le difficoltà legate al contesto macroeconomico e alle tensioni nei mercati internazionali – ha commentato, Amministratore Delegato di iVision Tech –. Questa stabilità rappresenta un segnale importante della capacità del Gruppo di resistere alle pressioni esterne, confermando la solidità del nostro modello di business. Le acquisizioni effettuate hanno continuato a fornire un contributo positivo, permettendo di consolidare competenze, risorse e sinergie operative che rafforzano la competitività e l’efficienza del Gruppo. Pur in un mercato complesso, la nostra strategia di sviluppo si conferma coerente e mirata. In ottica futura, puntiamo a un progressivo recupero, sostenuto in particolare dalle vendite del nuovo prodotto iSee, lanciato a inizio anno e che ora sta vedendo le prime consegne. Siamo fiduciosi che questa novità, insieme alla continua ottimizzazione delle strutture acquisite, contribuirà a stimolare la crescita e a rafforzare ulteriormente la nostra posizione sul mercato".