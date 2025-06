EssilorLuxottica, accordo per l'acquisizione dei più di 90 negozi di A-Look in Malesia

EssilorLuxottica

(Teleborsa) -ha annunciato la firma di un accordo per l’acquisizione di uno dei principalinelin, con un network dia marchio A-Look, Seen e OWL.A-Look è stata fondata danel 2003, con l’apertura del primo negozio nella capitale Kuala Lumpur. I negozi A-Look, Seen e OWL si trovano nelle aree orientale e peninsulare del paese."L’acquisizione delle insegne di retail ottico, con un modello multi-brand e omnicanale, permetterà a EssilorLuxottica di consolidare ulteriormente la propria, dove opera già sia nel business wholesale sia nel retail. L’accordo conferma inoltre l’impegno del Gruppo a supporto della crescita del settore, per elevarne gli standard e accelerare la digitalizzazione con l’obiettivo di offrire ai consumatori un’esperienza sempre più innovativa e coinvolgente", sottolinea l'azienda in una nota."L’integrazione di A-Look, Seen e OWL nel network retail del nostro Gruppo ci offrirà una comprensione più profonda delle dinamiche del settore in Malesia, rafforzando il nostro impegno nella sensibilizzazione sull’importanza della salute visiva. Al tempo stesso, promuoveremo una maggiore consapevolezza, desiderabilità e interesse da parte dei consumatori verso prodotti innovativi e di alta qualità, dall’eyewear alle soluzioni oftalmiche. Le esigenze dei consumatori e dei clienti sono da sempre al centro della nostra strategia e continueremo a lavorare con questo spirito per garantire a tutti un accesso sempre più ampio a cure e soluzioni di eccellenza", hanno commentato, Presidente e Amministratore Delegato, e, Vice Amministratore Delegato di EssilorLuxottica.L'operazione è stata premiata dal mercato con ildella multinazionale italo-francese che guadagna a Parigi più del 2%, risultando il migliore del Cac40 fino a questo momento.