Coca-Cola aumenta guidance 2023 dopo trimestrale oltre le attese

The Coca-Cola Company

(Teleborsa) -, una delle più grandi aziende produttrici e distributrici di bevande analcoliche, ha registratoin crescita del 6% a 12 miliardi di dollari nel secondo trimestre 2023 (ricavi organici a +11%). L'andamento dei ricavi ha incluso una crescita del 10% nel prezzo/mix e una crescita dell'1% nelle vendite. Ilè stato del 20,1% rispetto al 20,7% dell'anno precedente.L'è stato di 2,55 miliardi di dollari, o 59 centesimi per azione, rispetto a 1,91 miliardi di dollari, o 44 centesimi per azione, dell'anno precedente. L'è cresciuto dell'11% a 0,78 dollari.Glisi aspettavano in media, secondo Refinitiv, un utile per azione di 0,72 dollari su ricavi netti di 11,8 miliardi di dollari."Sono incoraggiato dal fatto che la nostra strategia per tutte le stagioni, in collaborazione con i nostri partner di imbottigliamento, abbia prodotto ottimi risultati nel secondo trimestre - ha affermato il CEO James Quincey - Stiamo operando in modo efficiente ed efficace a livello locale, pur mantenendo la flessibilità a livello globale. La forza dei nostri risultati del primo semestre e la resilienza della nostra attività ci danno la".Coca-Cola ha alzato i suoi obiettivi per l', prevedendo ora una crescita dell'dal 5% al 6% (invece del 4% al 5% previsto in precedenza), con una crescita organica delledall'8% al 9% (invece che dal 7% all'8%).