Wall Street chiude in forte rialzo con fiducia dei consumatori sopra le attese

(Teleborsa) - Giornata di forti guadagni per, con ilin rialzo dell'1,78%; sulla stessa linea, balzo dell', che archivia la giornata a 5.922 punti (+2,05%). Effervescente il(+2,39%); come pure, ottima la prestazione dell'(+2,19%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i(+3,04%),(+2,55%) e(+2,14%).A spingere gli acquisti, al ritorno agli scambi dopo la chiusura di lunedì, per il Memorial Day, sono state leche nel weekend ha ridimensionato la minaccia di dazi sulle importazioni dall'UE, disinnescando le tensioni commerciali tra gli Stati Uniti e il blocco europeo e rafforzando la fiducia degli investitori. Inoltre, laè aumentata più delle attese nel mese di maggio, secondo il sondaggio del Conference Board degli Stati Uniti (incremento dell'indice a 98 punti nel mese, rispetto agli 85,7 punti del mese di aprile e contro una salita più contenuta a 87,1 punti attesa dal consensus)Al top tra i(+4,68%),(+2,99%),(+2,87%) e(+2,87%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -0,66%.Al top tra i, si posizionano(+6,94%),(+6,11%),(+5,16%) e(+5,16%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -13,64%. Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,58%. Tentenna, che cede lo 0,95%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,74%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: PIL, trimestrale (atteso -0,3%; preced. 2,4%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 229K unità; preced. 227K unità)16:00: Vendita case in corso, mensile (atteso -1%; preced. 6,1%)18:00: Scorte petrolio, settimanale (preced. 1,33 Mln barili)14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,5%)14:30: Spese personali, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,7%)14:30: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,4%).