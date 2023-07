GIGLIO.COM, approvata autorizzazione acquisto azioni proprie

GIGLIO.COM

(Teleborsa) -, società attiva nel settore della vendita online per la moda di lusso multimarca su scala globale e quotata su Euronext Growth Milan, ha reso noto che l'Assemblea degli Azionisti haper un periodo di 18 mesi dalla data della delibera, fino ad un massimo di 2.472.900 azioni e per un controvalore non superiore a 3.000.000 di euro.Le operazioni di acquisto di azioni proprie saranno finalizzate a dotare la Società di uno stock di azioni proprie di cui la stessa possa disporre per:- intervenire sul mercato Euronext Growth Milan al fine di svolgere un'azione stabilizzatrice dell'andamento dei titoli- sostenere la liquidità delle azioni della Società- realizzare programmi di distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, di azioni della Società ad amministratori, dipendenti e collaboratori della stessa, nonché programmi di assegnazione gratuita di azioni ai soci (quali stock option o stock grant)- consentire l'utilizzo delle azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire- poter utilizzare le proprie azioni come oggetto di investimento per un efficiente impiego della liquidità generata dall’attività caratteristica della Società.Al 26 luglio, GIGLIO.COM non detiene azioni proprie.