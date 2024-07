Giglio.com lancia business unit B2B dedicata ai servizi di digitalizzazione

Giglio.com

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della vendita online per la moda di lusso multimarca, ha, con l'obiettivo di mettere a disposizione il proprio know-how pluridecennale al fine di incentivare il processo di digitalizzazione della industry.La business unit prende il nome di Digital Gateway Giglio.com e conta quattro moduli:: con oltre venti studi fotografici e più di 3.500mq dedicati, nonché decine di professionisti con esperienza pluriennale nel mondo della fotografia e della moda, la nuova business unit offre un servizio di produzione digitale di cataloghi e-commerce;: dopo aver costruito la forte brand identity di GIGLIO.COM, il team di professionisti della nuova business unit offre ai clienti la possibilità di posizionare il proprio brand attraverso campagne editoriali tailor made e in linea con il DNA del brand;: con 130.000 nuovi clienti acquisiti nel corso del 2023 a costi altamente competitivi, la nuova business unit assiste i propri clienti nella declinazione online del proprio piano di marketing mettendo a disposizione i più raffinati strumenti di ottimizzazione dei risultati;: con una tecnologia interamente di proprietà che costituisce oggi il principale vantaggio competitivo rispetto ai competitor, la nuova business unit supporta i propri clienti nella progettazione di siti web e nella progettazione delle proprie architetture tecnologiche."La declinazione B2B del nostro modello di business appare come un’evoluzione del tutto naturale in un momento - come quello attuale - che richiede, - sempre più, competenze e strumenti in gradodi fare la differenza nei processi di digitalizzazion e delle aziende - ha commentato l'- Il Digital Gateway, risponde a questa necessità con quelle competenze best in class maturate nel corso della pluriennale esperienza di Giglio.com e che ne hanno determinato il successo".