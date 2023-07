Meloni vola da Biden, dalla Via della Seta all'Africa: i temi sul tavolo

(Teleborsa) - Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni vola negli Usa per incontrare Joe Biden che la riceverà alla Casa Bianca alle 15 ora locale, le 21 in Italia, "pLo scrive la Casa Bianca in una nota spiegando che il presidente americano e la premier italiana "discuteranno gli interessi strategici comuni, tra cui il sostegno all'Ucraina contro l'aggressione della Russia, gli sviluppi in Nord Africa e un maggiore coordinamento transatlantico rispetto alla Cina". Biden e Meloni parleranno anche della "prossima presidenza italiana delMemorandum che lega l’Italia al Dragone che deve comunque restare un partner commerciale strategico per l’Italia.ed è alla ricerca di una exit strategy che non scontenti nessuno. Se infatti gli Usa guardano con scetticismo al fatto che un membro della Nato abbia aderito al progetto politico ed economico cinese, Pechino spinge per il rinnovo del memorandum. E manda messaggi neanche troppo velati. “La decisione italiana sulla Belt and Road Initiative dovrebbe essere presa senza influenza americana”, si legge in un editoriale pubblicato sul Global Times.e parole della leader italiana sono comescrive ancora il Global Times usando un vecchio proverbio cinese.