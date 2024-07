Elezioni Usa 2024, possibile ritiro di Biden nel weekend. Ma arriva smentita: "Resto in corsa"

(Teleborsa) - La crescente pressione potrebbe persuaderea lasciare la corsa alla Casa Bianca forse già nel fine settimana. Il presidente degli Stati Uniti – secondo quanto riporta Axios citando alcuni democratici di alto livello – "in privato è rassegnato alle crescenti pressioni e ai sondaggi negativi". La pressione per il ritiro di Biden ha raggiunto livelli insostenibili negli ultimi giorni, riferisce ancora Axios citando l'azione "coordinata" condotta dai vertici del Partito democratico. Il leader dei democratici in Senato Chuck Schumer gli avrebbe consigliato di fare un passo indietro e l'ex speaker della Camera Nancy Pelosi gli avrebbe fatto notare che se non lascia il rischio è quello di bruciare le chance su una riconquista della Camera. Un messaggio simile lo ha consegnato a Biden anche il leader dei democratici alla Camera Hakeem Jeffries. C'è poi il silenzio che parla più delle parole di Barack Obama e Bill e Hillary Clinton.Stando ad altre fonti citate dalla Cnn Biden si starebbe mostrando più "ricettivo" di fronte alle discussioni in atto sul suo futuro riguardanti un suo possibile passo indietro nella corsa alla Casa Bianca.avrebbe chiesto Biden ai suoi collaboratori.A complicare un quadro che appariva già compromesso è arrivata la conferma della"Mi sento bene" ha detto Biden ai giornalisti mentre in una nota diffusa dalla Casa Bianca il medico del presidente Usa ha parlato di sintomi "lievi" e temperatura inferiore 37 gradi. "Il presidente – ha detto il medico – ha ricevuto la prima dose di Paxlovid".Se la malattia poteva apparire un'exit strategy per spianare la strada a un nuovo candidato, ilnon conferma i rumor affermando che"Non stiamo lavorando a nessuna eventualità per cui Biden non sia alla guida del ticket presidenziale. È e sarà il candidato democratico" ha affermato Fulks, ribadendo che il presidente "resta in corsa".Una linea ribadita dallo stesso Biden. "Sono il candidato e prevedo di vincere" è il messaggio che il presidente ha recapitato ai leader democratici di Camera e Senato, rispettivamente Hakeem Jeffries e Chuck Schumer, con i quali si è incontrato nei giorni scorsi.Jeffries e Schumer hanno discusso con il presidente le opinioni di deputati e senatori in merito alla sua candidatura. Secondo indiscrezioni, Schumer avrebbe esortato Biden a lasciare la corsa.