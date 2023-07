Banca Generali in denaro in Borsa: piovono giudizi positivi dopo semestrale

Banca Generali

(Teleborsa) -, dopo la pubblicazione della relazione semestrale, che ha evidenziato idella private bank. Il titolo oggi è prmiato in Borsa con un guadagno del 2,71% a 34,49 euro.sottolinea la fiducia del management sulle prospettive per la raccolta. Le linee guida del piano aziendale sono state riaffermate mentre lesono state riviste al rialzo.netta con un po' di upside sul mix legato al reinvestimento di obbligazioni a breve scadenza e all'inversione assicurativa. Confermata lai supportata da un solido coefficiente patrimoniale.Le stime per il 2023 sono invariate su un NII più elevato che compensa minori commissioni di performance e maggiori spese per commissioni. La ripresa del mix di afflussi netti - reinvestimento delle obbligazioni e miglioramento delle assicurazioni - potrebbe portare a una rivalutazione delle azioni dagli attuali multipli.ha confermato il rating aalzando il target price a 34,4 euro (da 33,7 euro).sottolinea che il management ha confermato una buona progressione rispetto a tutti i target chiave del 2024 e nota come l’istituto sia considerato un top player con una rete di promotori finanziari di qualità.