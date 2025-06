Mediobanca, accordo di consultazione: apprezzato forte razionale industriale e finanziario alla base dell'Ops Banca Generali

Mediobanca

Banca Generali

(Teleborsa) - L'assemblea dei partecipanti all', che riunisce l'11,87% del capitale di, "ha apprezzato il forte razionale industriale e finanziario alla base dell'operazione" relativa all'promossa dall'istituto suÈ quanto si legge in una nota della banca al termine di unatenutasi in vista dell'assemblea di Mediobanca del 16 giugno.I partecipanti all'accordo di consultazione di Mediobanca hanno inoltre espresso il loro profondoe vicinanza al dolore dei famigliari per la scomparsa di, "professionista esemplare, legato all'istituto da 40 anni, dapprima come sindaco, poi presidente del collegio sindacale, amministratore ed infine dal 2010 presidente del patto tra azionisti".A seguito della sua scomparsa, ha confermato Mediobanca, l'assemblea dei partecipanti ha nominato all'unanimitàpresidente del patto di consultazione, sino alla scadenza del 31/12/2027.