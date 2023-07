SoFi Technologies migliora la guidance per l'intero 2023

SoFi Technologies

(Teleborsa) -, società di finanza personale digitale, ha registratodelin aumento del 37% a 498 milioni di dollari. L'record del secondo trimestre di 76,8 milioni di dollari è aumentato del 278% rispetto ai 20,3 milioni di dollari dello stesso periodo dell'anno precedente. SoFi ha registrato una perdita netta di 47,5 milioni di dollari per il secondo trimestre del 2023, in miglioramento rispetto alla perdita netta del periodo dell'anno precedente di 95,8 milioni.Per l', il management prevede ricavi netti rettificati da 1,974 a 2,034 miliardi di dollari, in aumento rispetto alla precedente previsione di 1,955-2,02 miliardi, e un EBITDA rettificato per l'intero anno compreso tra 333 e 343 milioni di dollari, in aumento rispetto alla precedente previsione di 268-288 milioni , che rappresenta un margine EBITDA rettificato incrementale del 40-44%.