Zona Euro, fiducia economia migliora a maggio

(Teleborsa) - Migliora ladinel mese di maggio. L'indice che misura il sentiment complessivo è salito a 94,8 punti, rispetto ai 93,8 punti del mese precedente. Migliora anche la, secondo i dati diffusi dalla Direzione generale Affari economici e finanziari della Commissione Europea, a 97,5 punti (da 94,6).Per quanto riguarda le componenti dell'indice per l'Eurozona, laè migliorata a -15,2 da -16,7, così come il sentiment dell'industria a -10,3 da -11. In lieve calo quello dei servizi a 1,5 da 1,6 punti. Quello delsale a -5,7 da -7,1. Si attesta a -5,3 punti il clima delleda -5,8.L'(Employment expectations indicator, EEI) è salito nell'Eurozona a 97 punti.La DG Economia della Commmissione europea ha pubblicato oggi anche il dato relativo aldella Zona Euro, che mostra segnali di miglioramento attestandosi a -0,55 punti da -0,66.